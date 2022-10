Gazzetta del Sud

Unè fuggito dal suo paese per recarsi negli Stati Uniti , dove è atterrato in Florida a bordo di un aereo russo monomotore: un volo basso, a pelo d'acqua, per sfuggire ai radar . Lo hanno ...Un volo basso per sfuggire ai radar, così unha lasciato Cuba per atterrare in Florida con un vecchio modello russo: un monomotore biplano Antonov An - 2 capace di atterrare ovunque. Il velivolo, sottratto, utilizzato per irrorare ... Pilota cubano in fuga atterra negli Usa con un Antonov russo: il volo a pelo d'acqua VIDEO Un pilota cubano è fuggito dal suo paese per recarsi negli Stati Uniti , dove è atterrato in Florida a bordo di un aereo russo monomotore: un volo basso, a ...