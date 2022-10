Neymar si collega con Bolsonaro | endorsement per le presidenziali

Leggi su iltempo

(Di lunedì 24 ottobre 2022)scende in campo per Jair. Il presidente in carica del Brasile è in lizza per il ballottaggio di domenica 30 ottobre per lecontro il favorito Lula. La stella del calcio verdeoro ha partecipato a una diretta streaming in cui ha dialogato proprio con il capo di stato uscente. "I valori che il presidente ha sono molto simili ai miei, a quelli della mia famiglia, a tutto ciò che ci sta a cuore", ha spiegato il fuoriclasse del Psg che ha espresso come desiderio la rielezione di. Ma anche il trionfo del Brasile ai Mondiali in Qatar.