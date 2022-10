MotoGp | Tardozzi | ' Ducati non tarocca i risultati' - Sport - Motomondiale - quotidiano net

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il team managersi difende dalle accuse di gioco di squadra: Bastianini non ne aveva di più per ...

Il team manager Ducati si difende dalle accuse di gioco di squadra: Bastianini non ne aveva di più per ...Un titolo che è anche il frutto del sapiente lavoro di squadra allestito dalla Ducati, casa che da anni ha ormai preso le redini dellacon otto moto in pista in questo 2022. Enea Bastianini, ...Il team manager Ducati e la compagna di Bagnaia hanno festeggiato il successo del pilota piemontese a Sepang sulle note di "Freed from desire" ...In ballo il titolo MotoGP e la Triple Crown. Neppure a Carlo Pernat ... perché abbiamo fiducia nei nostri piloti“, ha risposto il team manager Davide Tardozzi. “Avremmo potuto mettere “P2” sul ...