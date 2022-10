Meloni premier fa l’Italia più “progressista” e mette in crisi visione e metodo di sinistra | ecco perché

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Giorgiainla cultura della. E certo, figuratevi se non capisco l’effetto della botta dalla quale il frontesi deve riprendere. L’Usigrai e la “resistenza determinativa” a “il” in nome del “lei” sono un sintomo di reazione alla Reazione; d’accordo, leggero e ridévole, direte. Invece, é meno soft di quanto immaginiate. Riflettete e analizzatela: non ésolo politica. É transpolitica: culturale, estetica; é storica. Taglia alle radici la “ragione” dell’essere progress. Se la prima donna nella storia d’Italia a diventare capo del governo italiano é di destra, la questione é più profonda;in discussione non solo e non tanto l’attuale o le attuali leadership della, ma tutta la sua storia nel ...