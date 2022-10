Adnkronos

A rilevarlo è statoRe, professore di Informatica dell'di Roma "Tor Vergata" aprendo oggi il brainstorming "Considerazioni strategiche per la supply chain dei circuiti integrati", ...... accompagnati dalle spiegazioni della nutrizionista Valentina Andrulli e dall'apneista... Tanti i temi della scuola e dell', in una settimana decisiva in cui è stata annunciata la ... Marco Re (Università Tor Vergata): "Materie prime e supply chain temi strategici"