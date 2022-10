LIVE Serie B | Ascoli-Cagliari sullo 0-0

Allo stadio Zini, il match valido per la 11ª giornata diA 2022/2023 tra Cremonese e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Zini, Cremonese e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 11ª giornata della ...CLASSIFICAA: Napoli 29 punti; Milan 26; Lazio e Atalanta 24; Roma 22; Udinese e Inter 21; Juventus 19; Torino 14; Salernitana 13; Sassuolo* 12; Empoli 11; Bologna, Fiorentina e Monza 10; ...Allo stadio Zini va in scena la sfida tra Cremonese e Sampdoria. In avvio Amione commette subito fallo da rigore (assegnato dopo l'on field review) su Okereke, ma Audero respinge il penalty di Dessers ...La sfida del Mapei chiude l'undicesima giornata del campionato di Serie A. Dionisi si affida al tridente giovane con D'Andrea, Pinamonti e Laurentié. Kyriakopoulos sulla linea difensiva. Bocchetti man ...