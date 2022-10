Giorgia Meloni verso il voto di fiducia Ecco i numeri della maggioranza in Parlamento

Sondaggi,sale ancora: Pd stabile, M5s giù Fratelli d'Italia diin luna di miele dopo la formazione del governo sale ancora e raggiunge il 28,3% (+0,9). È quanto rileva il sondaggio di Swg commissionato dal Tg La7 . Segue il Partito democratico di ...sceglie i collaboratori e le figure chiave della comunicazione La premiersta scegliendo la squadra dei collaboratori, che durante il mandato saranno al suo fianco a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Dopo aver incontrato ieri il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si appresta a mettere a posto i suoi appunti in vista… Leggi ...