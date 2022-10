Dentro Amione e Okereke | out Ferrari | le ufficiali di Cremonese-Sampdoria

Leggi su seriea24

(Di lunedì 24 ottobre 2022)- Dopo la vittoria del Napoli ai danni della Roma nella sfida di ieri, c’è spazio per il posticipo delle 18:30 del Lunedì. Ritorna la Serie A anche di lunedì, due partite in programma per completare l’undicesima giornata della massima serie Italiana. Da una parte laalla ricerca della prima vittoria stagione, dall’altro anche lache vuole uscire dalla zona rossa. Le Formazioni: Partiamo dai Lombardi, dalla porta vaCarnesecchi, con in difesa Aiwu, Bianchetti e a completare il pacchetto va Locoshvili. Sulle due fascie spazio a Valeri e Sernicola con Meitè, Ascacibar e Pickel in mediana. Davanti spazio ae Dessers, va out Zanimacchia. Nei Doriani, a copertura della porta difesa da Audero ci vanno Colley e ...