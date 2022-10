Corpo senza vita in strada | tragedia a Barga - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

L'uomo è stato trovato con un importante trauma cranico. Potrebbe essere un cercatore di funghi di 70 ...Ilvita di un uomo di settant'anni è stato trovato nei boschi della Valle del Serchio, in provincia di Lucca. L'uomo presentava una vistosa ferita alla testa. Il ritrovamento è avvenuto verso ... Corpo senza vita in strada, tragedia a Barga Quattro corpi senza vita sono stati ripescati nelle acque antistanti Lampedusa dagli uomini della Capitaneria di porto. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, si tratterebbe di un uomo e tre donne. Uno ...Sono stati ripescati, a diverse miglia dalla costa di Lampedusa, i cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, di due uomini e due donne. (ANSA) ...