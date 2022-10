Corey Graves | “Lesnar si preoccupò di tutti | pagò per tenere aperto un bar quando Raw fu annullato”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Brockrimane una delle Superstar WWE di maggior successo dii tempi. Ha ottenuto molti successi, sia all’interno che all’esterno della federazione.è sicuramente una delle superstar più intimidatorie nella storia della compagnia. Tuttavia, i racconti su di lui nel backstage raccontano una realtà completamente diversa. Lo show di Raw previsto per il 26 gennaio 2015 ad Hartford, nel Connecticut, è statoa causa di una tempesta di neve che ha colpito il nord-est degli Stati Uniti. Poco prima della messa in onda dello puntata, alle 20.00, è stato emesso un divieto di circolazione nell’area. L’episodio è stato caratterizzato da interviste multiple nel backstage con i personaggi al quartier generale della WWE. Intervenendo ad After the Bell,...

Tuttowrestling

La rientrante Carmella , conclusa la luna di miele con il commentatore, ha sgomitato per ottenere subito un'opportunità sfidando Bianca Belair per il RAW Women's Championship . La ...Da Sasha Banks a Becky Lynch, daa Wade Barrett, superstar, commentatori e anche alteti della AEW si sono uniti all'unisono per augurargli una pronta guarigione a dimostrazione di come ... Si infortuna Carmella e Corey Graves cancella il tweet di sfogo A distanza di anni, emerge un grandissimo gesto altruista della Bestia della WWE, che alla fine così "bestia" non è ...Brock Lesnar, a causa di una puntata di RAW che fu cancellata nel 2015, pagò il bar di un hotel, dove alloggiava l'intero roster, per restare aperto.