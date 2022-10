“Come fai a sapere meglio di una donna cosa è bene o non è bene fare?” | la lettera di Littizzetto a Gasparri sull’aborto | VIDEO

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Con la nuova legislatura appena iniziata, prima della formazione del governo e ancor prima della fiducia alla Camera e al Senato (con i voti che si terranno rispettivamente martedì e mercoledì), il senatore di Forza Italia (poi eletto anchevicepresidente di Palazzo Madama) Maurizioha già presentato un ddl che – qualora fosse approvato – andrebbe a modificare un principio giuridico (previsto dal codice civile) sul diritto all’aborto. E proprio a lui si è rivolta Luciananella sua classica “letterina” letta a “Che Tempo che Fa”. “La 194 non è mia, non è tua, non è di né di destra né di sinistra, la legge 194 è di tutte le donne.” – La letterina di @lucianinalitti a#CTCF pic.twitter.com/GhnKwuL2WF — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 23, 2022, la ...

CalcioNapoli24

... in grado di fornire al capello tutti i nutrienti necessari (cheratina e biotina) per crescere,... Sesport, piuttosto indossa un cappello tra un lavaggio e l'altro, o prova un elegante man - ...E io, perplessotutti quanti voi, gli chiedo: "Cioè". E lui: "Vai tranquillo, uomo della strada, vedrai che metaforone ti tira fuori il vecchio David,partire la sigla che andiamo a ... Sabatini: "Come fai a non dire che il Napoli la favorita per vincere lo scudetto"