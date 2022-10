Attraversa l' autostrada a piedi | grave incidente in A1 | due morti e una 22enne ferita

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L'uomo è stato travolto da una moto all'altezza di Afragola, nel Napoletano. Nell'impatto hanno perso la vita il pedone e il motociclista 23enne, la passeggera è gravissima per una commozione ...

L'uomo è stato travolto da una moto all'altezza di Afragola, nel Napoletano. Nell'impatto hanno perso la vita il pedone e il motociclista 23enne, la passeggera è gravissima per una commozione ...Un uomoa piedi nel buio l': accade sull'A1, nei pressi di Afragola , in direzione Roma. Il bilancio, drammatico, è di 2 morti e un ferito grave, il traffico sull'bloccato per ...