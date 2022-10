Xi Jinping rieletto ancora come leader del Partito comunista cinese

Xisegretario generale del Partito comunista cinese . Terzo storico mandato, sul quale non c'erano dubbi, per il presidente della Cina , a capo anche della commissione militare centrale (...Wang sostituirà Yang Jiechi, nonnel Comitato centrale e ultrasettantenne, salendo così ... in onore delle sue abilità diplomatiche e portavoce nel mondo del presidente Xi. La sua ...Il nuovo Politburo eletto dal XX Comitato centrale del Partito comunista cinese è tutto maschile: per la prima volta in 25 anni, non ci sono 'compagne' a farne parte. (ANSA) ...Terza elezione consecutiva per il presidente cinese: l'episodio contro il predecessore durante la cerimonia di chiusura del Congresso ...