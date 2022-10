Udinese - Torino | le pagelle | Vlasic e Radonjic da 7 | flop Silvestri 5

(Di domenica 23 ottobre 2022) Pesanti responsabilità sul gol di Pellegri. Incerto su tiro da fuori di Miranchuk: respinta centrale e occasione per Lukic. Il salvataggio su Karamoh non basta. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Pesanti responsabilità sul gol di Pellegri. Incerto su tiro da fuori di Miranchuk: respinta centrale e occasione per Lukic. Il salvataggio su Karamoh non basta. Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...SpallettiCLASSIFICA SERIE A: Napoli* e Milan 26 punti; Lazio e Atalanta 24; Roma* 22;e Inter 21; Juventus 19;14; Salernitana 13; Sassuolo* 12; Empoli 11; Bologna, Fiorentina e Monza ...Battuta d'arresto per i friulani. Ospiti in vantaggio. Poi, dopo il momentaneo pareggio, il gol decisivo di Pellegri ...Il giocatore dell'Udinese Isaac Success ha espresso le proprie considerazioni sulla prestazione della squadra contro il Torino ...