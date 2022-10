Ucraina | Tajani | “Lavoreremo con Ue e Nato | non c’è pace senza giustizia”

(Di domenica 23 ottobre 2022) (Adnkronos) – “sempre insieme all’Ue e alla. Non c’è”. Così il ministro degli Esteri Antoniorispondendo ai giornalisti sui prossimi passi per l’all’ingresso della Nuvola a Roma dove si svolge la manifestazione di Sant’Egidio dedicata al dialogo tra religioni. ALESSIA PIPERNO – “Sto seguendo con il massimo impegno e con grande determinazione il caso di Alessia Piperno, la giovane italiana detenuta in Iran” ha twittato, poi, sottolineando di averlo “ribadito al padre Alberto durante una lunga e cordiale telefonata”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Così il ministro degli Esteri Antoniorispondendo ai giornalisti sui prossimi passi per l'all'ingresso della Nuvola a Roma dove si svolge la manifestazione di Sant'Egidio dedicata al ...... Antonio, al Tg1 dopo il giuramento al Quirinale, aggiungendo che 'non c'è pace senza giustizia, e giustizia significa la libertà per l''.ROMA - Al governo Meloni "voglio portare tutta la mia esperienza per far sì che l'Italia possa affrontare e superare tutti gli ostacoli che ha di fronte, ...Antonio Tajani sarà vicepremier con delega agli Esteri nel nuovo Governo Meloni. Il coordinatore nazionale di Forza Italia, sarà così l’uomo che salirà alla Farnesina al posto di Luigi di Maio come mi ...