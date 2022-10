Tennis | Atp Napoli | Musetti batte Berrettini in finale e vince suo secondo titolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022), 23 ott. (Adnkronos) - Lorenzoil torneo Atp 250 dindo, nellatutta italiana, Matteonon al meglio per i problemi al piede, in due set con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-2 in due ore. Il 20enne di Carraracosì il suoAtp in carriera, senza perdere neanche un set, e salirà al numero 23 del ranking Atp.