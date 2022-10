Serie A | Bologna - Lecce 2 - 0

Ilsi impone 2 - 0 sul Lecce al Dall'Ara nella sfida valida per l'11esima giornata diA. Grazie a questo successo i rossoblu si portano a 10 punti mentre i salentini restano fermi a 8 punti.Decisivo il rigore realizzato da Arnautovic e il primo gol inA di ...'Mostrato in campo il giusto atteggiamento' BOLOGNA (ITALPRESS) - 'Sono contento per la vittoria e per l'atteggiamento mostrato sul campo.Articolo di Chiara Amendola | Foto di Cesare Veronesi C’è una serie di domande molto importanti da porsi quando si valuta criticamente un concerto dei Backstreet Boys, soprattutto se a farlo è una fan ...