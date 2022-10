Proseguono i raid russi sull' Ucraina Truppe d' elite Usa spostate in Romania

- Secondo Kiev gli obiettivi sono terrorizzare i civili e danneggiare le centrali elettriche. Una divisione d'assalto d'elite statunitense è stata intanto a pochi km dal confine con ...Intanto,delle forze russe e i blackout a Kiev e altre città Timori per la maxi - diga Kakhovka, che sarebbe stata minata dai filorussi. Nuovi attacchi missilistici nella Regione di ...Le truppe di Mosca hanno bombardato nella notte il distretto di Kryvorizka, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipro Valentyn Reznichenko.Secondo il Ministero dell'Energia di Kiev, centinaia di migliaia di ucraini in più di 1000 insediamenti in tutto il paese non avevano più accesso a nulla dopo gli attacchi della Russia alle infrastrut ...