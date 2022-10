Pegula | seconda finale 1000 | ' Il culmine di due anni straordinari'

(Di domenica 23 ottobre 2022) In due, gli orizzonti di Jessicasono completamente cambiati. Laconquistata al WTAdi Guadalajara grazie al 76(3) 61 sulla ex numero 1 del mondo Victoria Azarenka certifica il ...

contro Sakkari o Bouzkova: finale stanottenon conosce ancora il nome della sua avversaria in finale. Lasemifinale, tra Maria Sakkari e Marie Bouzkova, è stata infatti ...Ampiamente distanziata latennista a conquistare il pass è stata Ons Jabeur . Un 2022 ... Altra debuttante nel torneo di fine anno sarà la statunitense Jessica. La ventottenne di Buffalo ... WTA Guadalajara 2022: Pegula supera Azarenka e vola in finale, sospesa Sakkari-Bouzkova In due anni, gli orizzonti di Jessica Pegula sono completamente cambiati. La finale conquistata al WTA 1000 di Guadalajara grazie al 76(3) 61 ...Nottata di semifinali al WTA 1000 di Guadalajara: Jessica Pegula ha sconfitto Victoria Azarenka in due set e ha staccato un pass per l'atto conclusivo della manifestazione messicana, Maria Sakkari e M ...