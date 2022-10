Morte di Martina Rossi | i 2 condannati in semilibertà I genitori | ' Per noi l' ergastolo'

Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi in regime di semilibertà. I due 30enni aretini, condannati definitivamente in Cassazione il 7 ottobre ...diRossi, i due condannati si costituiscono: per loro regime di semilibertà a cura di Redazione Firenze 08 Ottobre 2022Da lunedì 24 ottobre scatta la semilibertà per i due giovani condannati per la morte della studentessa genovese Martina Rossi. Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi potranno uscire durante il giorno d ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...