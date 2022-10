Madeleines integrali | un dolce piacere da condividere con tutti | leggerezza totale

Leggi su chedonna

(Di domenica 23 ottobre 2022) Buone come quelle della ricetta originale ma più leggere, lesono l’accompagnamento ideale per il thé e non solo Farina e burro, zucchero e uova, limoni e lievito. Gli ingredienti di molti biscotti che prepariamo a casa, ma questa volta diventano la base per untto che abbiamo ereditato dalla Francia. Oggi prepariamo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it