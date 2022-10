Influecer della fede | le suore a scuola per diventare social

Leggi su iltempo

(Di domenica 23 ottobre 2022) Anche lepossonoinfluencer. “Pratiche e formaticomunicazione digitale per la vita religiosa” è questo il laboratorio tenuto a Roma a cui si sono iscritte quaranta religiose arrivate da tutto il mondo. “online. O meglio ‘onlife' per usare il termine coniato dal filosofo Luciano Floridi che indica l'attuale condizionee caratterizzata dalla fusione tra mondo fisico e mondo virtuale” la spiegazione dei promotori rilanciata da La Stampa. Produzione video, audio e condivisione suinetwork: nel corso c'è stato spazio per la teoria e per la pratica. Massimiliano Padula, docente dell'Istituto PastoralePontificia Università Lateranense, spiega cosa li ha spinti ad organizzare l'appuntamento: “Siamo partiti da una logica ...