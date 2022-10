Il compagno di Giorgia Meloni | ' Non ci trasferiremo a Palazzo Chigi | nostra figlia dovrà avere una vita normale'

Meloni non 'traslocherà' negli appartamenti di Palazzo Chigi , di cui si appresta a prendere la guida. A dirlo all'Adnkronos è Andrea Giambruno, ildiMeloni. 'No no, assolutamente no - esclude categoricamente - Fortunatamente abbiamo una casa, non abbiamo intenzione di trasferirci a Palazzo Chigi e far crescere lì nostra figlia ...Un commesso consegnerà su un apposito vassoio aMeloni a campanellina dorata con la quale '... Andrea Giambruno,Meloni/ "No trasferimento a Palazzo Chigi, per Ginevra" COS'È CERIMONIA ...Andrea Giambruno: "Vogliamo che nostra figlia cresca in serenità, distante da realtà che marcherebbero la distanza con i suoi coetanei" ...La famiglia è uno dei temi centrali della campagna elettorale e della retorica della premier Giorgia Meloni. Ecco cosa sappiamo della sua famiglia d'origine.