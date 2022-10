Il capolavoro di Osimhen stende la Roma | il Napoli non si ferma più

All'80' servizio di Politano perche supera Smalling e conclude con un destro incrociato sul palo lontano che fulmina Rui Patricio. Nel finale la Roma prova a rimettere in parità la sfida ma ...E allora in una serata in cui Kvaratskheila non brilla come al solito, Spalletti viene premiato nelle scelte (condecisivo) e nei cambi (a dargli la palla giusta è Politano, appena entrato). ...Undicesima vittoria di fila per il Napoli tra campionato e Champions, espugnato l’Olimpico grazie ad un capolavoro di Osimhen. 22:39 - FINISCE QUI! 92' - Belotti prende il pallone con la mano, Irrati ...92' - Belotti prende il pallone con la mano, Irrati fischia fallo in attacco. 85' - Altro cambio per la Roma, fuori Spinazzola ed in campo Shomurodov. 82' - Triplo cambio per la Roma: fuori Karsdorp, ...