HIGHLIGHTS Roma-Napoli 0-1 | una perla di Osimhen fa volare gli azzurri

GLIARRIVERANNO A BREVENapoli -, Osimhen dà lo strappo decisivoLa vera svolta del match, e forse anche della stagione per il Napoli, arriva all'80esimo minuto quando Victor Osimhen, ...I capitolini vincono per 2 - 0 a Bergamo, superano gli orobici in classifica e si accodano al Milan, in attesa del Napoli, impegnato in serata contro la. Felipe Anderson e Vecino © LaPresseProva ...Roma - Napoli 0-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida dell'undicesima giornata di Serie A 2022/23.Colpaccio degli azzurri all'Olimpico: dopo 80' di partita bloccata, un capolavoro di Victor Osimhen regala altri tre punti al Napoli ...