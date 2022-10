Highlights e gol Atalanta-Lazio 0-2 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ilcon glie i gol di0-2, match valido per l’undicesima giornata di. Splendida prova di forza dei biancocelesti che vanno in gol nel primo tempo con una grande azione chiusa da Zaccagni e raddoppiano nella ripresa grazie alla rete firmata da Felipe Anderson, la prima nel suo campionato. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida del Gewiss Stadium. SportFace.

Guarda tutti glidella Bundesliga su ...Crollo interno del Leeds, ribaltato 3 - 2 in casa dal Fulham e ora in astinenza di vittorie da 8 partite in una situazione sempre più complicata. Il ...Al Gewiss Stadium va in scena Atalanta-Lazio: i gol e gli highlights della partita valida per l'11a giornata di Serie A.Atalanta – Lazio highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Serie A. Colpaccio dei biancocelesti che si impongono con il risultato di 0-2 nonostante la pesante assenza di Immobile. Gli uomini a ...