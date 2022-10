DIRETTA F1 | GP USA 2022 LIVE | Hamilton prova a scappare | ma Verstappen e Leclerc lo braccano

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 44°/56 Volae si porta a 2.7 danon molla e rimane a 7 decimi dall’olandese! Quarto Perez a 6.8 daGiro 43°/56spinge a tutta e mantiene 3.3 secondi sue 4.3 suche rischia il DRS ora… Giro 42°/56 Vettel sfortunatissimo!!!!!! Pit di 16.8 secondi per un problema alla gomma ed è 13°! Giro 42°/56gira in 1:40.232 suo miglior giro in gara, Vettel rientra ai box, per cuisalgono in seconda e terza posizione Giro 41°/56attacca Vettel in curva 1 e sale al comando!...