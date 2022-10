Chi è Giampiero Mughini? Età | moglie e Instagram

Precisiamo che la donna fa coppia fissa da 30 anni con il giornalista. Michela Pandolfi è nata nel 1957, ma non si ...Michela Pandolfi, eccoè la compagna diMughini Michela Pandolfi è la moglie del celebre scrittore e opinionistaMughini , attualmente impegnato in una nuova avventura televisiva su Raiuno da Milly ...Giampiero Mughini è uno dei grandi protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle , lo show di Rai1 in onda ogni ...Dopo il rientro dal periodo di aspettativa, il maestro Giampiero Monaca, docente di scuola primaria nell’astigiano, torna far parlare di sé. A inizio anno scolastico il maestro era stato trasferito da ...