VIDEO MotoGP | la caduta di Francesco Bagnaia nelle FP3 a Sepang | sarà Q1

(Di sabato 22 ottobre 2022)è scivolato nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia, penultimo atto del Motomondiale 2022. Il piemontese ha perso il controllo della propria Ducati nel secondo settore, un errore che non ha permesso al #63 del gruppo di accedere direttamente alla Q2. Il nostro connazionale dovrà dare tutto nei primi minuti delle qualifiche al fine di contendersi la pole-position in una prova che potrebbe assegnare matematicamente il titolo del mondo piloti con una competizione d’anticipo. ‘Pecco’ è stato ostacolato nel suo giro finale da Franco Morbidelli (Yamaha), sanzionato dalla direzione gara con due ‘Long Lap Penalty’ che dovrà scontare nei primi minuti della competizione di domani che scatterà quando in Italia saranno le 9.00. Foto.Press

