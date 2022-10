Trotta Bus | sindacati sul piede di guerra | “Non è arrivato alcuno stipendio”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiResta un fronte caldo quello del trasporto pubblico locale a Benevento. Rispetto alla vicendaBus, in particolare, continuano le rimostranze delle organizzazioni sindacali, non affatto soddisfatte – per utilizzare un eufemismo – dell’operato dell’azienda romana. Questa volta, però, a finire nel mirino delle rappresentanze dei lavoratori sono anche le dichiarazioni rilasciate di recente dall’assessore alla Mobilità Luigi Ambrosone. In una nota congiunta, Fit Cgil, Filt Cisl, Uil Trasporti e Ugl Autoferro scrivono: “In considerazione alle dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dall’assessore ai Trasporti e dai vertici dellabus, queste OO.SS., tengono a precisare che ad oggi ancora nessun dipendente ha ricevuto l’accredito sui conti correnti. L’azienda sostiene di aver provveduto a pagare lo ...