Minacce | violenze sessuali | video | il racconto dell' incubo della 33enne

BariToday

In manette cinque persone a Ruvo di Puglia, accusate di tentata estorsione, rapina, lesioni personali, violenza privata e danneggiamento commessi a vario titolo dai cinque giovani nei confronti di un ...Ruvo - I carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto cinque giovani con l'accusa di tentata estorsione, lesioni, rapina e violenza, in varie occasioni, ai danni di un 47 del luogo. Il ... Minacce e violenze a un 47enne per ottenere denaro, "lesioni gravi quando rifiutava": cinque ragazzi arrestati a Ruvo Un uomo della provincia di Frosinone è stato arrestato: è accusato di aver picchiato, stuprato e minacciato la fidanzata per ore. Avrebbe ripreso tutto col telefonino e minacciato di diffondere le imm ...Indagine lampo supportata dal referto medico dell’ospedale e dall’analisi dei video sul cellulare dell’accusato che ora è ai domiciliari ...