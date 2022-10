Live Salernitana-Spezia 0-0 | primo tempo senza reti | Ribery in lacrime

Davide Nicola, allenatore della©LaPresseReduci dalla sconfitta in trasferta contro l'Inter di sei giorni fa, gli amaranto di Davide Nicola privi del grande ex Maggiore, vogliono tornare ...Commenta per primo Di seguito i principali episodi da moviola del sabato di Serie A. Si parte alle 15 con- Spezia , match valido per l'undicesima giornata di Serie A.- Spezia sabato ore 15.00 Chiffi Giallatini - Carbone Iv: Massimi Var: Mazzoleni Avar: Paganessi 18' - Si accendono gli animi in campo, dopo un contrasto tra Radovanovic Gyasi, spinta di ...Si chiude senza reti il primo tempo di Salernitana-Spezia, con gli ospiti ch hanno centrato un palo proprio nella fase finale del tempo. Gara equilibrata fino a qui.Si chiude senza reti il primo tempo di Salernitana-Spezia, con gli ospiti ch hanno centrato un palo proprio nella fase finale del tempo. Gara equilibrata fino a qui.