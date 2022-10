Con Pechino non facciamo gli errori fatti con Mosca | dice l' Ue

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 ottobre 2022) Niente smartphone nella stanza: si parla di Cina. Una precauzione inusuale, ieri, è stata presa al Consiglio europeo subito prima che iniziasse la discussione sui rapporti dell’Ue con. Durante la precedente riunione sull’Ucraina non ce n’era stato bisogno. Del resto, i leader dei paesi membri dell’Ue non avevano una discussione suda circa un anno. E in un anno è cambiato il mondo. Ma le divisioni a Bruxelles su come trattare la questione cinese ormai somigliano molto a quelle sulla Russia. Due sono i problemi principali: la Germania e l’Ungheria. A Bruxelles circolano varie versioni sui motivi dell’estrema cautela che ha portato a fare improvvisamente del Consiglio una no-smartphone-zone: negli ultimi mesi diverse notizie che riguardavano Taiwan e la Cina sono trapelate prima ancora che fossero rese pubbliche, e in generale si ...