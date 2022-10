Cina | Xi Jinping chiude il XX congresso del Pcc | passa l' emendamento che gli assegna più poteri

Hu, 79 anni, era seduto alla sinistra del presidente Xi, quando è stato aiutato ad alzarsi dal suo posto davanti alle telecamere e agli oltre 2.000 delegati. L'ex leader è sembrato ...Si chiude il XX congresso del Partito Comunista Cinese GLI SFOTTO' Liz Truss si dimette dopo 44 giorni e Medvedev saluta Lady 'Lattuga' Iceberg: 'L'insalata è durata di più' l'atleta che ha gareggiato ...Cala il sipario sul 20esimmo congresso del Partito Comunista in Cina, con la certezza già annunciata: Xi Jinping guiderà la potenza per un altro mandato, il terzo, mentre si preparano cambiamenti. Il ...Hu Jintao, ex presidente, estromesso praticamente in diretta Colpisce invece l’estromissione avvenuta “in diretta” dell’ex presidente (10 anni ai vertici della Cina) Hu Jintao, 79 anni ...