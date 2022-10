Ucraina | Usa | “Impegno incrollabile contro aggressione” ma canale con Russia resta aperto

Leggi su italiasera

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti promettono “” nei confronti dell’di fronte all’russa. Il segretario stampa del Pentagono Pat Ryder, ha dichiarato che il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha parlato con il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov per ribadire “l’degli Stati Uniti a sostenere la capacità dell’di contrastare l’russa”. Il segretario Austin ha anche sottolineato il continuo sostegno della comunità internazionale nel costruire la forza duratura dell’e salvaguardare la sua capacità di difendersi in futuro, come dimostrato dagli impegni di assistenza alla sicurezza assunti da alleati e partner all’ultima riunione del ...