Tale e Quale Show 2022 | chi ha vinto ieri sera? La classifica dopo la puntata di venerdì 21 ottobre

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tra imitazioni, risate e tantonto,, il programma più camaleontico di sempre, sta appassionando ormai da settimane i telespettatori di Rai 1. Protagonisti, come sempre, volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di mettersi in gioco, di camuffarsi e di salire sul palco, nelle vesti di altri idoli, che hanno fatto la storia della musica italiana (e non solo). Ma cosa è successo nelladi21? Chi ha trionfato e ha scalato la? Chi haladidiLaprovvisoria vede in testa Antonino, seguito da Gilles Rocca e Andrea Dianetti. ...

Come ogni venerdì anche oggi, 21 ottobre, Carlo Conti è intervenuto a La vita in diretta per lanciare la puntata di questa sera di, approfittandone anche per ricordare Franco Gatti, il cantante dei Ricchi e Poveri morto martedì. E proprio su Gatti ha raccontato un aneddoto, relativo allo spettacolo dei Ricchi e ...Carlo Conti commette un errore sul quiz show di Rai1: Samira Lui non lo corregge Il conduttore diShow ha sbagliato ad annunciare l'inizio della nuova edizione de L'Eredità . In realtà ...Tra imitazioni, risate e tanto talento, Tale e Quale Show, il programma più camaleontico di sempre, sta appassionando ormai da settimane i telespettatori di Rai 1. Protagonisti, come sempre, volti not ...Valeria Marini porterà Shakira sul palcoscenico di Tale e Quale Show 2022 dopo che la sua avventura è iniziata con qualche problema di troppo.