Scendono contagi | -6 | 2% Intensive +13% | morti +38%

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, nella settimana 12-18 ottobre 2022, rispetto alla precedente, in Italia si rileva una diminuzione di nuovi casi Covid (275.628 vs 293.902) e un aumento dei decessi (544 vs 393); in aumento anche i casi attualmente positivi (543.207 vs 520.919), le persone in isolamento domiciliare (535.960 vs 514.436), i ricoveri con sintomi (6.993 vs 6.259) e le terapie(254 vs 224). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: decessi 544 (+38,4%), di cui 56 riferiti a periodi precedenti; terapia intensiva +30 (+13,4%); ricoverati con sintomi +734 (+11,7%); isolamento domiciliare +21.524 (+4,2%); nuovi casi 275.628 (-6,2%); casi attualmente positivi +22.288 (+4,3%)."Per la prima volta dopo quattro settimane consecutive - dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della ...