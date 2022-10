Sassuolo | D’Andrea | «Il mio calcio di strada»

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Classe 2004, napoletano, Lucaè l’ultima bella novità del. Questi i pensieri del diciottenne a La Gazzetta dello Sport. PONTICELLI – «Il pallone mi ha aiutato, è sempre stato la mia ragione di vita. Da quando avevo quattro anni passavo la giornata pera giocare. Mia madre mi chiamava dalla finestra per farmi andare a mangiare. Ma dopo cena tornavo giù, anche se pera una certa ora non c’è mai nessuno. La gente ha paura, la situazione è brutta. Io sono sempre stato con i ragazzi più grandi: ero bravo con il pallone e quindi mi accettavano. E la testa mi aiutava: ho visto anche molte cose brutte, ma quando mi accorgevo che stava accadendo qualcosa, andavo via. Sono cresciuto in fretta. Alcuni amici hanno preso strade sbagliate: succede a tanti, in quel quartiere. Ma c’è anche molta ...

