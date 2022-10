Precedenti Serie A | tutto sulle partite dell’11ª giornata di campionato

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) I videostatistiche ecuriosità delle gare dell’11° turno del massimoA LaA 2022/23 si appresta a vivere la sua 11ª. Ecco idi 4 gare fra le più interessanti di questo fine settimana: 1 ) FIORENTINA-INTER (Sabato 22 ottobre, ore 20.45) – DAZN La Fiorentina non riesce a ritrovare la qualità espressa l’anno scorso; La Viola arriva da un pareggio a Lecce in rimonta: 1-1; L’Inter ha curato in Europa le ferite iniziali: i buoni risultati col Barcellona l’hanno riportata sulla retta via; I nerazzurri sono reduci da un tranquillo 2-0 sulla Salernitana. Lautaro è tornato in grande forma; Totale gare: 84 Vittorie. Fiorentina 29, Pareggi 35, Vittorie Inter 20; Ultima vittoria ...