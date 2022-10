Mattarella ringrazia governo Draghi | fronteggiate esigenze paese

Il Presidente della Repubblica Sergio, ha rivolto ancora una volta il suo ringraziamento "al governo uscente che in questi tre mesi ha fatto fronte alle esigenze del paese concludendo con il consiglio europeo". 21 ottobre 2022lo: "Eccellente lavoro" Mise, via la foto di Mussolini al ministero per evitare polemiche. La reazione di Bersani: "Sia rimossa la mia" Negli appunti di Berlusconi c'è Ronzulli ...Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo che la premier incaricata Giorgia ... la sua attività con il Consiglio europeo di ieri e stamane, lo ringrazio ancora una volta”.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...