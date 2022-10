LIVE F1 | GP USA 2022 in DIRETTA | al via la FP1 | Shwartzman al debutto con la Ferrari ad Austin

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.12 Interruzione molto breve, perché le barriere non hanno subito dei danni importanti, mentre Giovinazzi è riuscito a riportare ai box la sua Haas. 21.10 Brutto errore per Giovinazzi, che rischia di compromettere le sue chance di rientrare a tempo pieno nel circus dal 2023. Questa sessione rappresentava infatti un confronto diretto importante a parità di mezzo e di condizioni con Mick Schumacher in Haas. 21.08 BANDIERA ROSSA!!! Giovinazzi è finito contro le barriere nella zona dello Snake dopo un testacoda, ma è riuscito comunque a ripartire con qualche danno alla sua Haas. 21.07 Pista molto affollata in questa fase, con 17 piloti attualmente impegnati sul tracciato texano. Norris si porta in seconda piazza a 124 millesimi da Perez, girando con gomme medie. 21.06 Sainz si porta al comando in 1’41?381, ma ...