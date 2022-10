LIVE Berrettini-Daniel | ATP Napoli in DIRETTA | il romano a caccia della semifinale

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa vittoria contro Carballes Baena Buongiorno e benvenuti alladi Matteo-Taro, quarto di finale del torneo ATP 250 di. Il tennista italiano torna sul cemento outdoor del capoluogo campano dopo la bella vittoria ottenuta ieri contro lo spagnolo Carballes Baena e si appresta a fronteggiare il rognoso giapponese, giustiziere di Martinez e Cachin nei turni precedenti. Ilpartirà con tutti in favori del pronostico, ha le carte in regola per battere il nipponico e accedere allada disputare contro il vincente del confronto tra il cinese Zhang e lo statunitense McDonald. Matteovuole farsi strada in questa competizione ...