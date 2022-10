La più grande rete di colonnine autostradali per auto elettriche in Italia

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La piùdi stazioni di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici in, in ambitostradale sarà presto messa in funzione. Questo è il piano ambizioso di Austrade per l’per risolvere Il piùproblema storico per l’industria dell’elettrica: la difficoltà per di compiere tratte a lunga distanza. Già nel maggio 2021, con l’entrata in funzione della prima stazione Hpc (High Power Charger) nell’Area di Servizio di Secchia Ovest, Aspi dato inizio alla realizzazione del network di 100 stazioni di ricarica che assicureranno da nord a sud, la copertura dell’intera. Fino al completamento del piano, previsto per il 2023, saranno avviate in media 4/5 nuove stazioni ogni mese. L’investimento complessivo per le 100 ...