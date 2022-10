Il peso di un no | rinuncia ad allenare tra i professionisti per amore della sua cagnolina

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Ildi un “no” non è sempre uguale. Dietro ogni rifiuto si nascondono motivazioni diverse e quelle che hanno spinto David Dei are all’incarico all’Avellino sono da libro cuore. L’ex estremo difensore originario di Arezzo avrebbe dovuto seguire Massimo Rastelli nella nuova avventura con i biancoverdi e, invece, si è visto costretto a mettere in stand-by l’opportunità di tornare a essere il preparatore dei portierisocietà irpina. Lasciato l’Avellino nel 2015, Dei ha spiegato con un post social quel “no” pronunciato a denti stretti a Rastelli. In questo momento ci sono cose più importanti, affetti da non trascurare, il bisogno di ricambiare unche dura da 17 anni. La dimostrazione, semmai ce ne fosse stato bisogno, di come un amico a quattro zampe diventi ...