Guardiola elogia De Zerbi | «Avrà un impatto massiccio in Premier»

(Di venerdì 21 ottobre 2022) PepRoberto De, prossimo avversario indel suo Manchester City Pep, in conferenza stampa,Robertoin vista del match diche li metterà contro. LE PAROLE – «Abbiamo parlato due o tre volte di calcio, ora sono contento sia arrivato in. Ho visto le sue ultime due partite, ha già messo in pratica il suo stile. Il suosul calcio inglese sarà, fa giocare la sua squadra in modo contro-culturale rispetto al gioco italiano. Non importa la qualità dei giocatori, se credi al 100% nella tua idea di gioco puoi farcela». L'articolo proviene da Calcio News 24.

