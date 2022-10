Giorgia Meloni è Presidente del Consiglio

(Di venerdì 21 ottobre 2022) AGI - Ildella Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l'incarico a formare il governo a, che ha accettato l'incarico". Lo ha annunciato il Segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, al termine del colloquio fra il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e ladi Fratelli d'Italia.ha accettato l'incarico senza riserva. Il giuramento del governo si svolgerà al Quirinale domani, sabato 22 ottobre, alle ore 10. Pochi minuti prima delle 16,30è giunta nel cortile d'onore del palazzo a bordo di una Cinquecento bianca, accompagnata dalla portavoce e dalla segretaria particolare. Completo pantalone blu, come stamane, capelli sciolti e cartellina in mano,...

Tajani agli Esteri, Nordio alla Giustizia, Salvini alle Infrastrutture, Sangiuliano alla Cultura. Meloni annuncia i nomi dei ministri che comporranno il suo governo. Nelle prossime ore, quando Meloni salirà al Quirinale per giurare con la sua squadra, scopriremo che abito indossa il governo di centrodestra. Ma entrambi da oggi siedono nello stesso governo e già si annunciano tensioni sull'asse Fratelli d'Italia-Lega: Nello Musumeci, neo pupillo di Giorgia Meloni in Fdi sarà il ministro per il Sud. Giorgia Meloni sala sulla berlina e fa il pollice all'insù del tutto bene. E va via dal Colle. Le sue auto posteggiate nel cortile rappresentano la vita di prima e la vita di adesso.