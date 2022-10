Gilberto Pichetto Fratin | all' Ambiente l' uomo dei conti piemontese

Di seguito l'indicazione corretta: senatoreFratin: ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica; onorevole Paolo Zangrillo ministro della Pubblica amministrazione'. Lo ...Contrordine:Fratin sarà ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica e non della Pubblica amministrazione. Al suo posto, va Paolo Zangrillo , indicato da Meloni come ...Roma, 21 ott. (askanews) - La lista per intero l'ha condivisa soltanto con i suoi fedelissimi, gli stessi che ha poi voluto nel governo accanto a ...Sulle quali peraltro arriva a fine giornata una correzione rispetto alla lista letta al Quirinale: non sarà Paolo Zangrillo ma Gilberto Pichetto all’Ambiente e alla sicurezza energetica ...