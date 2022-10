ilmattino.it

'Impassibili dopo la sentenza' La dinamica Per ragioni ancora da accertare con esattezza, una coppia diche stava camminando a piedi lungo la strada è stata falciata da un'auto in transito. ...L'incidente a Santa Maria del Giudice, quartiere di Lucca. Lei è stata colpita di striscio, lui in pieno e le sue condizioni sono apparse subito molto ... Fidanzati camminano mano nella mano, travolti da un'auto in corsa: lui è gravissimo Gravissimo incidente stradale nella serata di giovedì 20 ottobre. Due fidanzati stavano camminando, mano nella mano, al lato della strada quando sono stati travolti da un'auto ...Terribile incidente a Lucca. Due fidanzati sono stati investiti da un'auto mentre camminavano mano per la mano lungo la strada.