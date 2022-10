Dal Qatar tutti i Mondiali in onda sulla Rai

Moto.it

... a poco meno di un mese dalla prima partita,- Ecuador (domenica 20 novembre). Sì perché la ... necessita una dissociazione inequivocabile e fermamondo del calcio e dello sport", si legge ...primo fischio di inizio, con- Ecuador domenica 20 novembre fino alla finalissima del 18 dicembre: in tutto 64 partite, in diretta e in esclusiva gratuitamente, più approfondimenti, incontri,... MotoGP 2022. GP della Malesia. Fabio Quartararo: "È dal Qatar che do tutto quello che ho" Quest’anno si disputerà la più importante delle competizioni calcistiche e uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo: il Campionato Mondiale di Calcio. L’edizione di quest’anno, però, ha alcune d ...L'Italia è tornata pienamente in corsa per il ripescaggio al Mondiale in Qatar: l'Iran rischia l'eslcusione per due motivi molto delicati ...