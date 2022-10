(Di venerdì 21 ottobre 2022) Sono arrivate le manette per un Direttore del Distretto Veterinario di Cremona, accusato di aver coperto diverse irregolarità sul lavoro del proprio, veterinario consulente di varie aziende sul posto indagate. A compiere l’arresto i Carabinieri del Nas, che dopo una complessa indagine convenzionalmente denominata “OFFICIUM”, hanno tratto in arresto le due persone ed effettuato 10 perquisizioni in aziende private e uffici pubblici. Le 2 misure restrittive, disposte dal GIP del Tribunale di Cremona, sono state emesse a seguito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica. I destinatari delle misure restrittive sono, il primo Direttore di un importante Distretto Veterinario ed il secondo un veterinario libero professionista consulente di numerose aziende del settore agroalimentare, sottoposte alla ...

Corrompono un pubblico ufficiale e coprono un caso di listeria: arrestatati padre e figlio Sono arrivate le manette per un Direttore del Distretto Veterinario di Cremona, accusato di aver coperto diverse irregolarità sul lavoro del proprio figlio, veterinario consulente di varie aziende sul ...